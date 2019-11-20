“البوليساريو” تواجه عزوف المشاركة في مؤتمرها الخامس عشر

تواجه جبهة “البوليساريو” الانفصالية، اليوم الأربعاء، عزوفا عن المشاركة وفي الترشح للمشاركة في أشغال مؤتمرها الخامس عشر، المناظر في شهر دجنبر المقبل.

وأوضح معارضون لزعيم الجبهة الانفصالية، ابراهيم غالي، إن محيم الرابوني عرف اليوم عزوفا عن التصويت والترشيح، للمشاركة في مؤتمر الجبهة.

وأوضحت ذات المصادر، أن العزوف الذي تواجهه القيادة اليوم، يعود لحالة اليأس التي يعانيها المحتجزون في المخيمات، وعدم تصديق لـ”مسرحيات القيادة” التي تسمى مؤتمرات شعبية، التي لاتعدو ان تكون مجرد مسرحية لتجديد نفس الوجوه التي هيمنت على مشهد قيادة الجبهة الانفصالية لأكثر من أربعة عقود.

ويأتي التأزم الجديد للوصع في مخيمات “البوليساريو”، رغم محاولة قيادة الجبهة الانفصالية تنفيس الوضع بإطلاق سراح ثلاثة مدونين، كانت قد اعتقلتهم لأشهر على خلفية تدوينات منتقدة لقيادة الجبهة.