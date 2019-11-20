بيع منزل قبل مرور 6 سنوات من شرائه.. قانون المالية يعفي من الضريبة

إذا كان لديك سكن رئيس وأردت بيعه قبل مرور 6 سنوات، فيمكنك الاستفادة من إعفاء من أداء رسوم الأرباح، التيتصل إلى 3 في المائة من ثمن البيع، لكن ذلك يكون وفق شروط.

هذا ما جاء في تعديل جديد لمجلس النواب على قانون المالية لسنة 2020، والذي وسع الإعفاءات من رسوم الأرباح على بيع السكن الرئيس، والتي كانت تطبق فقطفي حال بيع السكن الرئيس بعد مرور 6 سنوات.

وبمقتضى التعديل، سيكون من حق صاحب السكن أن يعفى من رسوم الأرباح قبل انصرام 6 سنوات، بشروط؛ أولا، ألا تتجاوز قيمة العقار 4 ملايين درهم. ثانيا، أن يستثمر ثمنالبيع في شراء سكن جديد خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر.

ثالثا، أن يحتفظ الموثق بمبلغ رسوم الأرباح إلى حين اقتناء العقار الجديد. رابعا، لا يمكن الاستفادة من هذا الإعفاءإلا مرة واحدة. ويأتي هذا التعديل لتشجيع أصحاب السكن الرئيس على تغيير سكنهم إذا أرادوا.