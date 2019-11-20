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العين الإخباريةالأربعاء 2019/11/20 10:48 م بتوقيت أبوظبي
المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي
نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، صحة ما تداولته مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن حول إسقاط مقاتلة تابعة له من نوع إف-15.
وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن "ما تتداوله مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (إف-15) تابعة لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة".
وأوضح العقيد تركي المالكي أن ما تم نشره هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ 1 يوليو/تموز 2018، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجيتها بالتزييف.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال التحالف العربي إن حادثة اختطاف القاطرة البحرية "رابغ 3" انتهت وإنه تم تسليمها إلى الشركة المالكة.
وكان التحالف أعلن، الإثنين، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت عملية خطف وسطو مسلح لقاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر.
وأكد أنه أثناء إبحار القاطرة البحرية "رابغ 3" بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قِبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: لا صحة لادعاءات الحوثيين بإسقاط مقاتلة "إف-15" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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