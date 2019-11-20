مسؤول أممي يدعو السودانيين لإحلال السلام بدارفور

دعا جبريمايا ماسايلو، رئيس البعثة الأممية المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، الأربعاء، الحكومة السودانية والمجموعات المسلحة إلى اغتنام فرصة المفاوضات لإحلال وتحقيق السلام الشامل في دارفور والسودان.

ودعا المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، الأطراف السودانية للتعاون مع الأمم المتحدة والعاملين في الحقل الإنساني لإيصال الدعم الإغاثي للمناطق النائية في دارفور في وقته وبطريقة فاعلة.

وشدد على أهمية أن تسير عملية السلام قدماً حتى يتسنى للأمم المتحدة توفير المساعدات الأساسية والإنسانية لدعم السودانيين.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر مؤخراً قرارا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتمديد تفويض عمل بعثة "يوناميد" لمدة عام، وذلك بناءً على طلب من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وحافظ القرار على السقف الحالي للقوات العسكرية عند 4,050، و2,500 لقوات الشرطة حتى 31 مارس/آذار 2020 موعد اجتماع المجلس لمراجعة التفويض.

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وقال جبريمايا ماسايلو إن القرار يحافظ على مفهوم عمليات يوناميد والتي تقوم على النهج الثنائي وهو حفظ السلام في منطقة جبل مرة وبناء السلام في بقية أنحاء دارفور عبر نظام متكامل.

وأشار إلى أن قرار تمديد التفويض حدد ثلاث أولويات عملياتية للبعثة الأممية على رأسها دعم عملية السلام الجارية، بما في ذلك الوساطة بين حكومة السودان وحركات دارفور المسلحة، ومفوضية السلام الوطنية، إضافة إلى دعم تنفيذ أي اتفاق سلام ينتج عن عملية سلام جوبا.

كما أكد أن من شأن القرار دعم أنشطة بناء السلام من خلال تقوية الاتصال، ليشمل منطقة عمليات جبل مرة، وتغطية كل ولايات دارفور الخمس، إضافة إلى حماية المدنيين، ومراقبة حقوق الإنسان وحماية العاملين في الشؤون الإنسانية العاملين في دارفور.

وأضاف: "سيكون نهج البعثة في تنفيذ تفويضها معبراً عن حملة الأمم المتحدة للعمل من أجل السلام التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام، ولذلك أنتهز هذه المساحة وأناشدكم دعم هذه الحملة في مجالات السياسة الأمن وبناء السلام واستدامته".

وفي وقت سابق الأربعاء، أغلقت "يوناميد" واحدا من أكبر معسكراتها في إقليم دارفور وسلمته للحكومة السودانية، وذلك ضمن خطة الانسحاب التدريجي لهذه القوات المتفق عليها بين الخرطوم ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.



وجرت، الثلاثاء، مراسم احتفال بتسلم السودان معسكر "سوبر كامب" بجبل سقرة في ولاية جنوب دارفور، وهو المقر الرئيسي لقطاع جنوب الإقليم، وتم تأسيسه مع بداية نشر هذه القوات الأممية في الإقليم.

ونُشرت قوات "يوناميد" مطلع عام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.