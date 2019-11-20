الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة للمغرب

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، على صفقة أسلحة للمغرب تضم 36 مروحية هجومية من طراز أباتشي، والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 4.25 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل.

وأضاف البيان، أن "عملية البيع المحتملة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن أحد الحلفاء الرئيسيين والذي يمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

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وأشار البيان إلى أنه "من المقرر أن تحسن عملية البيع المقترحة قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

ولفت إلى أن "الأسلحة ستعزز إمكانيته مع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، كما ستستفيد منه المغرب لتعزيز دفاعه عن الوطن وتقديم الدعم الجوي المباشر لقواته".

وبحسب البيان، فان البيع المقترح لهذه المعدات والخدمات لن يؤدي إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، كما أن المغرب لن يجد صعوبة في استيعاب مروحيات أباتشي في قواته المسلحة.

وتتضمن الصفقة أيضا أجهزة التدريب، ونظم اتصالات، وخوذات، ومولدات كهرباء؛ ومعدات نقل وتنظيم وقطع الغيار ومعدات الدعم وخدمات الدعم الفني واللوجستي، والعناصر الأخرى ذات الصلة من الدعم اللوجستي.