شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تطال الموانئ العراقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ«إسقاط النظام» في العراق، اليوم (الأربعاء)، إلى وقف العمل في موانئ وحقول النفط العراقية، فيما تتواصل الضغوط الدبلوماسية الساعية لإيجاد حل للأزمة القائمة منذ أكثر من شهر ونصف شهر.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ«اسقاط النظام» والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ«الفساد» و«الفشل» في إدارة البلاد.