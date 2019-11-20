مسؤولة أميركية: إنشاء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة لا يتعارض مع القانون الدولي

دافعت نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة شيري نورمان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن إعلانها أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، قائلة "موقف الولايات المتحدة يعتبر أن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
ولفتت إلى "إننا نعتقد أن هذه المشكلة السياسية المعقدة لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيرةً إلى "إنني أود أن أوضح أن حكومة الولايات المتحدة لا تعبر هنا عن أي رأي بشأن الوضع القانوني الخاص لأية تسوية، ولا نعالج أو نصدر الحكم على الوضع النهائي للضفة الغربية، فهذا الأمر يعود للإسرائيليين والفلسطينيين".
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