عبد المهدي: التظاهرات كشفت عوامل خلل النظام السياسي

اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "التظاهرات كشفت عوامل خلل النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها"، مؤكداً أن "كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق".
وحول التظاهرات، لفت عبد المهدي إلى أن "التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".
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