بومبيو أكد خلال مباحثات مع جاويش أوغلو اعتزام البلدين تجاوز التحديات بينهما

بحث وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، مع نظيره التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، العلاقات بين البلدين، مؤكدا "العزم على تجاوز التحديات القائمة".

من جانبها، لفتت المتحدثة وزارة باسم ​الخارجية الأميركية​، مورغان أورتاغوس إلى أن "الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية مع التركيز على مسائل ​الأمن​ والدفاع"، مشيرةً إلى أن "المباحثات بين الوزيرين جرت تطويرا للمباحثات بين الرئيسين الأميركي، ​دونالد ترامب​، والتركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​البيت الأبيض​ يوم 13 تشرين الثاني".