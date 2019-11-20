بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، العلاقات بين البلدين، مؤكدا "العزم على تجاوز التحديات القائمة".
من جانبها، لفتت المتحدثة وزارة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس إلى أن "الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية مع التركيز على مسائل الأمن والدفاع"، مشيرةً إلى أن "المباحثات بين الوزيرين جرت تطويرا للمباحثات بين الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض يوم 13 تشرين الثاني".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو أكد خلال مباحثات مع جاويش أوغلو اعتزام البلدين تجاوز التحديات بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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