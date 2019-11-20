السلطات العراقية: إطلاق سراح 2400 شخص احتجزوا في إطار قضايا المظاهرات

أعلنت السلطات العراقية عن "إطلاق سراح 2400 من المتهمين في إطار القضايا المتعلقة بالمظاهرات الاحتجاجية في البلاد". وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ بداية شهر تشرين الاول ​احتجاجات​ حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي ​البطالة​ والفساد. وأسفرت أعمال عنف و​اشتباكات​ بين ​المحتجين​ و​قوات الأمن​، اندلعت خلال المظاهرات، عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل ​الاحتجاجات​ المطالبة باستقالة ​الحكومة​ وتشديد إجراءات ​مكافحة الفساد​ وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

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