زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس يبلغ الرئيس الإسرائيلي بفشله في تشكيل الحكومة

أبلغ زعيم حزب أزرق أبيض ​بيني غانتس​، الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ بفشله في ​تشكيل الحكومة​. وكان زعيم حزب الجنرالات الإسرائيلي "أزرق أبيض" بيني غانتس قد تسلم في 23 تشرين الاول أي الشهر الماضي كتاب تكليف رسمي من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين، وذلك بعد أن أعاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتانياهو كتاب التكليف عقب فشله في الوصول إلى أغلبية نيابية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في أيلول الماضي، وعدم تمكنه من إقناع الأحزاب الأخرى بتشكيل حكومة وطنية برئاسته.

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