جورج سعادة: المطلوب وقف الهدر والفساد والانهيار الاقتصادي من خلال حكومة مستقلة

شدّد رئيس "التيار النقابي المستقل" جورج سعادة، على أنّ "المطلوب وقف الهدر والفساد والسرقات والانهيار الاقتصادي، وهذا الأمر لا يكون بالحكومات نفسها الّتي توالت على مدى 30 عامًا، بل من خلال حكومة مستقلّة تملك قرارًا مستقلًّا".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "هذا البلد ليس منهارًا بل منهوبًا ومسروقًا"، موضحًا أنّ "الهدف الثاني من الحكومة المستقلّة هو أن تضع نظامًا إنتخابيًّا يساعد على المحاسبة، ويكون لديها صلاحيات تشريعيّة استثنائيّة". ولفت إلى أنّ "الانتفاضة تتطوّر، والزخم يظهر بجسب المناسبة".
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