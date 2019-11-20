قرداحي: التقارير عن انخفاض الودائع المصرفية منذ 17 تشرين الأول مبنية على تقديرات

أوضح المستشار الإقتصادي في "​التيار الوطني الحر​" ​شربل قرداحي​، أنّ "التقارير الصادرة عن انخفاض الودائع المصرفية منذ اندلاع التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول، مبنية على تقديرات، إذ لم ينشر "​مصرف لبنان​" بعد وضعيّة الودائع في آخر تشرين الأول".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "إذا صحّ الكلام الّذي نشرته "The Institute of International Finance"، رغم أنّني أشكّ في الأرقام، فهو يبيّن أنّه تمّ سحب 3 مليار دولار تقريبًا من الودائع في ظلّ الصدمة الكبيرة الحاصلة. ولكن مقارنة مع الـ170 مليار ودائع، فهذه الأرقام ليست دراماتيكيّة، وهذا أمر يمكن التعامل معه، لا سيما أنّنا ضمن ​سياسة​ تقييد جزئي لإخراج الودائع".