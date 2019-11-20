حمية دان العدوان الاسرائيلي على ريف دمشق الجنوبي

دان عميد الإعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​معن حمية​ "العدوان الصهيوني على مناطق في ​ريف دمشق​ الجنوبي والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وتضرر العديد من المنازل".

ورأى أنّ "تصدي الدفاعات السورية للصواريخ المعادية وتدميرها قبل وصولها إلى اهدافها، يؤكد بأنّ ​الجيش السوري​ يمتلك قدرات عالية للردع والرد، وعلى العدو الصهيوني أن يفهم بأن استمرار أعماله العدوانية ضد سورية ستكلفه أثماناً باهظة".

وقال: "إنّ تمادي العدو الصهيوني في غطرسته واعتداءاته ضد شعبنا في ​قطاع غزة​ وكل ​فلسطين​، واستباحته الأجواء اللبنانية لاستهداف ​الأراضي السورية​، هو تماد مُدان، وتصعيد خطير، وسيواجه بالتصعيد. مؤكداً بأن دول وقوى ​المقاومة​ تمتلك كل عناصر القوة للردع والرد، وما من أمر يشغلها عن أولوية مواجهة الاحتلال والعدوان".