حمية دان العدوان الاسرائيلي على ريف دمشق الجنوبي

دان عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية "العدوان الصهيوني على مناطق في ريف دمشق الجنوبي والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وتضرر العديد من المنازل".
ورأى أنّ "تصدي الدفاعات السورية للصواريخ المعادية وتدميرها قبل وصولها إلى اهدافها، يؤكد بأنّ الجيش السوري يمتلك قدرات عالية للردع والرد، وعلى العدو الصهيوني أن يفهم بأن استمرار أعماله العدوانية ضد سورية ستكلفه أثماناً باهظة".
وقال: "إنّ تمادي العدو الصهيوني في غطرسته واعتداءاته ضد شعبنا في قطاع غزة وكل فلسطين، واستباحته الأجواء اللبنانية لاستهداف الأراضي السورية، هو تماد مُدان، وتصعيد خطير، وسيواجه بالتصعيد. مؤكداً بأن دول وقوى المقاومة تمتلك كل عناصر القوة للردع والرد، وما من أمر يشغلها عن أولوية مواجهة الاحتلال والعدوان".
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