عبود: على المدارس اعادة النظر بالأقساط المدرسية اذا كانت مبررة أو يمكن تخفيضها

أكد نقيب المعلمين في ​​المدارس​ الخاصة​ ​​رودولف عبود​ في حديث تلفزيوني له​ أنه "على المدارس أن تؤمن رواتب المعلمين"، مشيراً الى أنه "يجب اعادة انظر ب​الأقساط المدرسية​ اذا كانت مبررة أو يمكن تخفيضها".

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