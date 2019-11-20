النشرة: اطلاق سراح محمد السن الموقوف منذ يوم أمس في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن اطلاق سراح الاستاذ محمد السن الموقوف منذ يوم امس على خلفية محاولته احراق الاطارات تضامنا ​المحتجين​ في ​رياض الصلح​ في ​بيروت​

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