طقس خريفي مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا خريفيا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ .

كما توقيعت ان يكون طقس الجمعة غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما السبت فيكون غائم اجمالا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بسكل محدود في المناطق الجبلية و الداخلية، كما يستمر تكون ​الضباب​ على المرتفعات.