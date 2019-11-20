مصادر المستقبل للجديد: آخر المفاوضات اصطدمت بنظرية اذا الحريري رئيس حكومة فباسيل وزيرا

أكدت مصادر "​تيار المستقبل​" لقناة "الجديد" أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لن يرضى الا ب​حكومة تكنوقراط​، والا باق على موقفه او يبحثوا عن غيره".

وأوضحت المصادر أن "آخر مفاوضات اصطدمت بنظرية أنه اذا الحريري رئيسا للحكومة ف​جبران باسيل​ وزيرا، ما نسف نظرية حكومة الاختصاصيين وعودة اأامور للمربع الاول".

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