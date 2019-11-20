بنمحمود يعلق على العزوف الجماهيري عن مباراة المحليين ويؤكد: استفدنا كثيرا من لقاء غينيا – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشرف

قال رشيد بنمحمود، مساعد مدرب المنتخب المحلي، إن العناصر الوطنية قدمت لقاء جيدا، أمس الثلاثاء، ضد منتخب غينيا، في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ في الرباط.

وتأسف بنحمود على غياب الجمهور عن المباراة، التي انتهت بفوز العناصر المحلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مؤكدا أن المنتخب المحلي افتقد لدعم الأنصار.

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وأشار مساعد مدرب المحليين إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، خصوصا في الشوط الثاني، الذي عرف سيطرة مطلقة للمنتخب المحلي، عكس الجولة الأولى، التي شهدت استماتة لاعبي منتخب غينيا.

وأوضح بنمحمود أنه، بمعية الطاقم التقني بقيادة المدرب الحسين عموتة، مازال ينتظرهم عمل كبير في الفترة المقبلة، من أجل الإعداد بشكل مثالي لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، الكاميرون 2020.