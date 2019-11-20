بسبب أزمته المالية.. نجم الساحل التونسي يجمع التبرعات من جمهوره

أطلق فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، حملة لجمع التبرعات من جماهيره، من أجل التخفيف من الأزمة المالية التي يمر منها الفريق في الفترة الأخيرة.

وفتح الفريق التونسي حسابا بنكيا أمام أنصاره، لوضع مساهماتهم المالية فيه، بغية مساعدة النادي على تخطي الوضعية الصعبة التي يعيشها.

وشكر مسؤولو النجم، عشاق الفريق على تفاعلهم مع الحملة التي أطلقها، حيث سارع مجموعة من عشاق الأحمر إلى تقديم الدعم لخزينة فريقهم المفضل.

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ويحتل “ليتوال” الذي تُوج بكأس زايد للأندية الأبطال الموسم الماضي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 13 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن المتصدر الاتحاد المنستيري، علما أن للفريق مباراتين ناقصتين.

وعلى الصعيد القاري، يتواجد النجم في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الأهلي المصري، والهلال السوداني، ثم بلاتينيوم من زيمبابوي.

يذكر أن نجم الساحل، تعاقد مؤخرا مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي، وذلك لتدريب الفريق خلفا للتونسي فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته شتنبر الماضي.