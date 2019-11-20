بعد تعاقده مع “توتنهام”.. مورينيو يتقاضى ثاني أعلى راتب في “البريمرليغ”

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين جوزيه مورينيو مدربا جديدا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023.

وحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن “المدرب الداهية” سيحصل مع توتنهام على راتب 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي ضعف ما كان يتقاضاه المدرب السابق رفقة النادي اللندني.

وحسب نفس الصحيفة، فإن البرتغالي سيكون هو صاحب ثاني أعلى راتب في “البريمرليغ” بعد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي يتقاضى 20 مليون جنيه استرليني سنويا.

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ويعود المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما للتدريب لأول مرة منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وسيحل محل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله توتنهام أمس الثلاثاء.

وكانت إدارة “السبورز” قد أعلنت أمس الثلاثاء إقالة بوكيتينيو من مهامه، بسبب النتائج السلبية الا التي حققها مع الفريق منذ انطلاق الموسم.

جدير ذكره، أن مورينيو، أو “السبيشل وان” كان على طاولة مجموعة من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار آرسنال وبايرن ميونيخ الالماني