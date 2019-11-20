بعد سنة من انطلاقه.. “البراق” ينقل مليوني ونصف مسافر والخليع: لم أعد أتعرض لانتقادات الإعلام

في الذكرى الأولى لإطلاق القطار فائق السرعة “البراق”، الرابط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن حصيلة المسافرين على متن هذا القطار منذ إطلاقه.

وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن مليوني ونصف شخص، سافروا على متن القطار فائق السرعة “البراق” إلى غاية متم أكتوبر 2019، وينتظر أن تصل حصيلة راكبي البراق إلى ثلاثة ملايين شخص مع نهاية السنة الجارية.

نتائج “البراق” عرضها اليوم الأربعاء ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي رأى في “البراق” نجاة له من الانتقادات حيث فال إنه “منذ أن أطلق البراق لم أعد أتعرض لانتقادات من طرف الصحافة، وبالتالي فإنه هذا المشروع نجاح كان يستحق أن ننتظره”.

وحسب الخليع فإن البراق حقق نجاحا كبيرا، بسبب تقليصه لوقت السفر بين الدار البيضاء وطنجة، وبوفرة قطاراته على مدى اليوم، بالإضافة لالتزامها بالوقت بنسبة وصلت 97 في المائة.

وعرض الخليع كذلك اليوم، تطور حركة النشاط بعدد من المحطات التي تم تجديدها، حيث قال إن النشاط تزايد بنسبة 80 في المائة في محطة طنجة وبنسبة 43 في المائة في محطة الرباط أكدال وبنسبة 23 في المائة بمحطة الدار البيضاء المسافرين.