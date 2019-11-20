تقديرات إسرائيلية: إيران سترد على الهجوم بسورية حتى نهاية الأسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي على أهداف إيرانية وسورية في الأراضي السورية، فجر اليوم، حتى نهاية الأسبوع الجاري. التفاصيل فور ورودها...

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