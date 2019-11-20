الحديدة .. خروقات الميليشيات تتواصل على منطقة الجاح

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

واصلت مليشيات الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، وصعدت من عملياتها على منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن .



وقالت مصادر محلية في الجاح أن عناصر من مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين بالأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة عصر اليوم الأربعاء بشكل مكثف استمر لأكثر من ساعتين .

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ونقل موقع المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن تلك المصادر أن المليشيات أطلقت النار على منازل المواطنين من سلاح 14.5 ومن سلاح 12.7 بشكل عشوائي ، وألحقت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين .

وأردفت المصادر عن تعرض عدد من المواطنين في مزارعهم الواقعة جنوب المنطقة لعمليات قنص واستهداف من قبل عناصر مليشيات الحوثي ، وهو ما اضطر المزارعين لترك مزارعهم خوفاً من استهدافهم برصاص المليشيات الإرهابية .