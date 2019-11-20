شكرا لقرائتكم خبر عن إضرام النار في مقر حكومي بمدينة مريوان في إيران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق قيام مجموعة من المتظاهرين الغاضبين بحرق وإضرام النار في إحدى الدوائر الحكومية بمدينة مريوان في إيران.

وتشهد إيران منذ أسبوع تقريبا موجة من الغضب العارم، بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ورفع أسعار الوقود.

وأقدم المتظاهرون الغاضبون على حرق مقرات للحرس الثوري الإيراني ومقرات حكومية وغلق للشوارع فيما بادرت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين مما تسبب في وقوع عشرات القتلى ومئات الإصابات.