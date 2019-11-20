آل زريج يرفضون مقابلة عبد المهدي ويعلنون دعمهم للمتظاهرين

وقالت العشائر في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عشائر ال زيرج في النجف والفرات الأوسط عقدت مؤتمرا رفضت من خلاله مقابلة رئيس الوزراء".

وأكدت العشائر، "دعمها للمتظاهرين"، رافضة، "مهلة الخمسة واربعين يوما، وتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل الدستور، فضلا عن اجراء انتخابات مبكرة، واحالة الفاسدين للقضاء".