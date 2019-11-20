القضاء: عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بلغ 2400 شخص

وذكر المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن في (14-11-2019) إطلاق سراح 1648 شخصاً اعتقلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية لثبوت عدم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة.