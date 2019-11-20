أعلن مجلس القضاء الاعلى، الأربعاء، عن إطلاق سراح 2400 شخص في قضايا التظاهرات.
وذكر المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن في (14-11-2019) إطلاق سراح 1648 شخصاً اعتقلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية لثبوت عدم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء: عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بلغ 2400 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.