الداخلية تكشف اعداد المفسوخة عقودهم الذين تم إعادتهم للخدمة

كشفت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن أعداد المفسوخة عقودهم الذين تم إعادتهم إلى الخدمة. وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الداخلية تواصل العمل بالمادة( ٤٧ /خامساً) من قانون الموازنة العامة، فقد تم إعادة ٤٦٣١٧ منتسباً للخدمة من المشمولين بالفقرة( أ) من المادة أعلاه، فيما تمت إعادة ٤٦٩٩ منتسباً أيضاً من المشمولين بالفقرة( ب)".



وأضاف المحنا، ان "الوزارة تواصل إجراءاتها الخاصة بإعادة المشمولين بالفقرة(ج) ، فقد بلغ عدد المشمولين بهذا الفقرة (٢٩٦١٩) لغاية الآن".



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