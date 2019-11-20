الناتو يعلن تحديث طائرات تعود للحرب الباردة

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، أنه سيحدّث أسطوله من طائرات أواكس الاستطلاعية بتكلفة مليار دولار، إلا أنه لم تتم بعد الموافقة على خطط لاستبدال الأسطول المتقادم.



وفي عام 1982 بدأ الحلف باستخدام تلك الطائرات التي اشتهرت خلال الحرب الباردة، ومن المقرر البدء بالتخلص منها بحلول 2035.

إلا أن الحلف لم يقرر بعد ما هو النظام الذي سيحل محل طائرات أواكس التي استخدمها أثناء حرب الخليج الأولى، والنزاعات في يوغسلافيا السابقة في التسعينيات، وفي أفغانستان، ومؤخرا في الحرب ضد تنظيم داعش.

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وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج للصحفيين في اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: "أستطيع أن أؤكد أننا سنوقع عقد تحديث أسطول أواكس بقيمة مليار دولار".

وأضاف: "ندرس حاليا كيف سنستبدل أسطول أواكس في المستقبل بعد 2035".

وأسطول أواكس المؤلف من 14 طائرة من طراز بوينج 707 التي تم تحويلها لتشمل رادارا ومجسات لإعطاء إنذار مبكر بوجود طائرات أو مروحيات أو صواريخ، هي المعدات العسكرية الوحيدة التي يملكها الناتو وحده.

ومنذ إطلاقه حتى الآن بلغت تكلفة برنامج أواكس أكثر من 6.8 مليار دولار.

وأكد ستولتنبرج كذلك أن الحلف سيتسلم قريباً أولى طائرات الاستطلاع المسيرة "جلوباك هوك" التي تحلق على ارتفاعات عالية، وتمنح القادة على الأرض صورة أفضل للمواقع القتالية.