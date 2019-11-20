كوريا الشمالية: لا قمة مع ترامب إلا بعد التخلي عن "العدائية"

قالت مسؤولة كبيرة بكوريا الشمالية، الأربعاء، إن على الولايات المتحدة التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج من أجل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة حاليا.



وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين روس في موسكو إنه سيكون من "المستحيل" عقد قمة أخرى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ظل على موقفه الراهن تجاه كوريا الشمالية، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونسبت الوكالة إلى تشوي قولها "سيكون بمقدورنا مناقشة القضايا النووية مجددا مع الولايات المتحدة عندما تتخلى عن كل سياساتها العدائية تجاهنا".

وأضافت: "ولهذا في واقع الأمر أعتقد أن عقد قمة لن يكون ضمن اهتماماتنا".

ولم تحدد المقصود بمثل هذه السياسة، لكن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت يوم الأحد إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان يمثل "استفزازا سياسيا" بقيادة الولايات المتحدة.

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وطالبت كوريا الشمالية أيضا بإنهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكذلك رفع العقوبات التي تعرقل اقتصادها.

وعندما سئلت عن الإجراء الذي يتعين على الولايات المتحدة القيام به لاستئناف المحادثات قالت تشوي إن الأمريكيين "يعرفون جيدا".

وأضافت "سيتحتم على الجانب الأمريكي رفع كل الإجراءات التي يعاملوننا بموجبها على أننا عدو ومن ثم يبلغوننا بمثل هذا القرار الاستراتيجي".

وعقد كيم وترامب أول قمة تاريخية بين الجانبين في سنغافورة في يونيو/حزيران العام الماضي واتفقا على تحسين العلاقات والتفاوض لإنهاء البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

ولم تحرز تلك الجهود أي تقدم جوهري، كما انهارت قمتهما الثانية في فيتنام في فبراير/ شباط.

واتفق الزعيمان في يونيو/حزيران على عقد قمة ثالثة عند الحدود بين الكوريتين واستئناف المفاوضات. لكن المحادثات التي عقدت بين الجانبين في السويد على مستوى فرق العمل في أكتوبر/تشرين الأول انتهت باتهام مبعوث كوريا الشمالية للأمريكيين بالحضور إلى طاولة المفاوضات بأيدٍ خاوية.

وقالت وكالة يونهاب إن تشوي، وهي واحدة من فريق التفاوض النووي لكوريا الشمالية، التقت مع مسؤولين روس بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو اليوم.