جانتس يعلن فشله في تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أبلغ زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، مساء الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بفشله في تشكيل الحكومة.



ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية عودة الناخبين الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع في شهر مارس/آذار المقبل.

وقال حزب "أزرق أبيض" في بيان: "تحدث بيني جانتس مع الرئيس رؤوبين ريفلين هاتفيا وأبلغه أنه لا يستطيع تشكيل الحكومة".

وكان قد أخبر جانتس الرئيس الإسرائيلي أنه ملتزم خلال 21 يوما المتبقية ببذل كل جهد ممكن لتشكيل حكومة جيدة للإسرائيليين.

وانتهى مساء الأربعاء التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي لجانتس إياه بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما.

إقرار جانتس بفشله فيتشكيل الحكومة جاء بعد ساعات من إعلان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيجدور ليبرمان رفضه الانضمام إلى حكومة أقلية مدعومة من الخارج من الأحزاب العربية.

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وكان نتنياهو شكر ليبرمان علنا على رفضه لحكومة أقلية.

وألقى ليبرمان باللوم على عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية على كل من رئيس الوزراء وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو وجانتس، مشيرا إلى أن خلافهما كان على أجندات شخصية.

وأشار ليبرمان إلى أنه مصمم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنه رفض دعم حكومة أقلية من العرب الذين وصفهم بـ"الطابور الخامس".

وبفشل جانتس فإن الفرصة الأخيرة موجودة الآن لدى الكنيست الإسرائيلي لاختيار عضو منه قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان.

وفي غياب مرشح قادر على هذه المهمة فإن إسرائيل ستعود إلى صناديق الاقتراع مطلع العام المقبل لانتخابات هي الثالثة بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.

وسبق لنتنياهو أن فشل بتشكيل حكومة في الأشهر القليلة الماضية.

ويصر نتنياهو على حكومة تضم الأحزاب اليمينية والدينية وأن يترأسها في العام الأول على الأقل وهو ما يرفضه جانتس.