ليبيا .. الجيش الليبي يسقط طائرة إيطالية مسيرة قرب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي، طائرة إيطالية مسيرة شمال مدينة ترهونة قرب العاصمة طرابلس .

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وكان يُعتقد بأن الطائرة المسيرة تركية، لكن مقطع فيديو متداول يظهر أنها تحمل شعار القوات الجوية الإيطالية، إضافة إلى ما توصل إليه الفحص المبدئي لما تبقى من حطام الطائرة التي تبين أنها من طراز ”بريداتور“.

ونقل موقع إرم نيوز عن مصادر خاصة، أن الجيش الليبي سيعلن حقيقة الطائرة في بيان اليوم، أكد موقع إيطالي متخصص في شؤون الدفاع ومتابعة الملاحة الجوية، تبعية الطائرة المسيرة المذكورة لسلاح الجو الإيطالي.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام الإيطالية أن هذه الطائرة تابعة للفيلق الجوي الإيطالي ”32 ستورمو“ وأضافت أنها أقلعت من قاعدة ”أماندولا“ الجوية جنوب شرق إيطاليا، قبل أن يتم إسقاطها.

وإيطاليا حليف اقوى لحكومة الوفاق، حيث تشير تقارير إلى تقديم روما دعمًا عسكريًا للمليشيات التابعة لقوات المجلس الرئاسي، فيما تعدّ مشاركة القوات الجوية الإيطالية في معركة طرابلس تطورا جديدا في موقف الدولة الأروبية من النزاع في ليبيا.