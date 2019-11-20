اخبار العالم

الشيخ محمد بن زايد يتقبل التعازي من ملك البحرين والوفود في وفاة سلطان بن زايد

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يتقبل التعازي من ملك البحرين والوفود في وفاة سلطان بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الشيخ محمد بن زايد يتقبل التعازي من ملك البحرين والوفود في وفاة سلطان بن زايد

متابعات_الخليج 365

تقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .

 

وقد تقبل ولي عهد أبوظبي التعازي من عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بجانب قادة القوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية إضافة إلى جموع المعزين من كبار المسؤولين والمواطنين.

 

كما تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التعازي من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة،الأمير خالد الفيصل الذي جاء على رأس وفد رفيع .

 

كما قدم التعازي الشيخ محمد بن خالد الحمد الصباح ممثل صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير دفاع أفغانستان أسد الله خالد .

 

Advertisements

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .. سائلين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

2039356282482815301_20191120190758.jpg

 

2126573691220056251_20191120190758.jpg

 

95666486239736645_20191120190758.jpg

 

301211860287299388_20191120190758.jpg

 

1687704237677790752_20191120190758.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ محمد بن زايد يتقبل التعازي من ملك البحرين والوفود في وفاة سلطان بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا