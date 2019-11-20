الشيخ محمد بن زايد يتقبل التعازي من ملك البحرين والوفود في وفاة سلطان بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .



وقد تقبل ولي عهد أبوظبي التعازي من عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بجانب قادة القوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية إضافة إلى جموع المعزين من كبار المسؤولين والمواطنين.

كما تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التعازي من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة،الأمير خالد الفيصل الذي جاء على رأس وفد رفيع .

كما قدم التعازي الشيخ محمد بن خالد الحمد الصباح ممثل صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير دفاع أفغانستان أسد الله خالد .

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وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .. سائلين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.