شاهد .. الأمن السعودي يلقي القبض على معنف ابنته أمام مدرستها في جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية السعودية في منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُعنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة في مدينة جدة.



وذكر حساب المنطقة على تويتر: "تم اتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا لنظام حماية الطفل، بحسب موقع سبق المحلي.

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فيما قالت هيئة حقوق الإنسان، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته وقد باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وجاء تفاعل الأجهزة الحكومية السعودية مع هذه القضية بعد ما أطلق مغردون على ”تويتر“ وسم "#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته" عرضوا فيه مقطع فيديو لشخص يضرب برأس فتاة في جسم مركبته ويصفعها بيده ثم يدخلها لداخل المركبة، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته.