- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس تطالب طهران بالامتناع عن "الأعمال المزعزعة لاستقرار سوريا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
طالبت الحكومة الفرنسية إيران بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار سوريا، مضيفة أنها تجدد التزامها بأمن إسرائيل.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، اليوم الأربعاء، إن فرنسا "تؤكد من جديد أنه لا يوجد هناك حل عسكري للأزمة السورية، وتشدد على ضرورة تجنب أي تصعيد خطير للتوتر في الشرق الأوسط. فرنسا تطلب من إيران الامتناع عن أي نشاط مزعزع للاستقرار في سوريا".
وأضافت أثناء حديثها للصحفيين: "فرنسا تؤكد مجددا التزامها الراسخ بأمن إسرائيل".
يذكر أن تل أبيب كانت أكدت بأنها شنت ضربات جوية ضد أهداف إيرانية وسورية على الأراضي السورية، اليوم الأربعاء، ردا على إطلاق صواريخ منها قبلها بيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس تطالب طهران بالامتناع عن "الأعمال المزعزعة لاستقرار سوريا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.