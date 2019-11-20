أطفال فلسطين في لبنان يعتصمون تضامنا مع غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ العشرات من الأطفال الفلسطينيين أمس اعتصاما في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طرابلس شمال لبنان، تضامنا مع أطفال قطاع غزة.

وشارك في الاعتصام عشرات الأطفال من مخيمي البداوي ونهر البارد الذين حملوا الأعلام الفلسطينية وصور الأطفال في غزة، ورفعوا أصواتهم بالهتافات الداعمة لأطفال ولأهل غزة، منددين بالأعمال التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بحق الأطفال الفلسطينيين.

من جهتها، استنكرت إدارات رياض الأطفال في مخيم البداوي الاعتداءات الإسرائيلية على الأطفال في غزة، مطالبة منظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ووكالة الأونروا بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية التي تستهدف الأطفال في غزة.