اليمن يحتج دوليا -على تسليم مقاره الدبلوماسية في طهران للحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

أدانت الحكومة اليمنية قيام النظام الإيراني بتسليم المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران لممثل ميليشيات الحوثي، وعبرت وزارة الخارجية في بيان عن استنكارها وإدانتها لقيام النظام الإيراني الذي وصفته بـ«الداعم الأول للإرهاب في العالم»، بالاعتراف بممثل ميليشيات الحوثيين في طهران وتسليمه مقار الدبلوماسية اليمنية.

وقالت إن «ما قام به النظام الإيراني مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، ولا سيما القرار 2216»، وأكدت الوزارة أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين»، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذا السلوك «الباطل وغير المسؤول».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني التقى أمس الأول سفير الحوثيين إبراهيم الديلمي لتسليم اعتماده سفيرا في طهران، وأعلنت ميليشيات الحوثي الأشهر الماضية عن تعيين سفير لها في طهران.

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش الوطني في محور تعز من صد هجوم جديد شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على عدد من المواقع في الجبهة الغربية والشرقية من المدينة، وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز رصد قوات الجيش الوطني لتحركات الميليشيات، وجاهزية قوات الجيش لمواجهة ميليشيات الحوثي وصد كل زحوفاتها في مختلف الجبهات.

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من جهة أخرى أفرجت ميليشيات الحوثي عن 3 سفن و16 شخصا، بينهم مواطنان كوريان جنوبيان، كانت قد احتجزتهم في وقت سابق.

وفي الإطار نفسه، باشر رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك أمس مهامه رسميا في العاصمة الموقتة عدن، التي وصل إليها الاثنين الماضي بموجب اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بلقاء مع قيادات السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة عدن.

وأكد عبدالملك أن عدن باتفاق الرياض أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها، لافتا إلى ضرورة أن تتحول إلى ورشة عمل خصوصا في البنية التحتية، ولتكون مكانا جاذبا للاستثمار ومستقطبا للرأسمال المحلي والدولي، وشدد على أهمية أن يعمل الجميع من أجل استقرار عدن وأمنها.

ونقل رئيس الحكومة للحاضرين رسالة رئيس الجمهورية بأن الدولة بكل قياداتها وأجهزتها تضع تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مدينة عدن على رأس أولوياتها باعتبار عدن العاصمة الموقتة للجمهورية اليمنية ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي.

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