شكرا لقرائتكم والدة "شادي ويزن" تبرر: لهذه الأسباب تركتهما على السلّم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال محامي والدة الطفلين المصريين شادي ويزن المعروفين إعلامياً بـ"طفلي السلّم" لـ"العربية.نت" إنه بعد التحقيق مع موكلته، حول التهم التي وُجهت إليها من إهمال في رعاية طفليها، لكنها تعاني من مشاكل مادية كثيرة بسبب إهمال والد الطفلين وعدم تحمله مسؤولية الأولاد، وبسبب عدم دفع إيجار الشقة لشهور طويلة التي كانت تسكن فيها الأم سها وطفلاها.

وأضاف المحامي بلال عادل إن هذه المشاكل المادية تسببت في طردها من الشقة ولم تجد مكانا آمنا للأولاد إلا منزل الجدة والعم، موضحا أن والدة الطفلين على خلاف مع أهلها مما تسبب في مقاطعتهم لها بسبب زواجها من المغني الشعبي.

وأشار إلى أنه سيتم إخلاء سبيل والدة الطفلين بضمان محل إقامتها.

كما أضاف المحامي أن والدة الطفلين أكدت له أنها سلمت الطفلين لعمهما حتى يكونا في مكان آمن، "ولم تكن تتوقع أن يقوم العم بطردهما، خاصة أنهما في سن صغيرة ولا يستطيعون أن يذهبوا لأي مكان وحدهم. وصدمت بما حدث فهي لم تكن تتوقع هذا التصرف من أهل زوجها لكنها لم تكن قادرة على توفير مكان آمن أو توفير النفقات لهم".

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وأكد أن دار الرعاية تقدم الرعاية اللازمة للطفلين وسيظلان في دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا حتى يتم توفير مكان آمن لمعيشة الطفلين ومصدر دخل ثابت لوالدتهما بقرار من النيابة فهي الجهة التي سلمت الأطفال للدار وبالتالي هي الوحيدة التي لها الحق أن تستلمهم.

وأشار إلى أن عددا من الجيران على علم بالمشاكل المادية التي كانت تواجهها سها ومشاكلها الدائمة مع زوجها المغني الشعبي.

وقالت إحدى جاراتهم إنها لم تكن المرة الأولى التي تترك فيها الأطفال على السلم ليستلمهم والدهم. وأكدت جارتهم أنها طالبت من والدتهم البقاء مع الأطفال حتى عودة الأب إلا أنها رفضت.

الطفل يزن

وكانت التحريات قد كشفت أن والد الطفلين هو مغنٍ شعبي شادي الأمير وهو محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية أموال عامة، كما أنه متزوج 4 مرات، والطفلان هم من الزوجة الرابعة له.