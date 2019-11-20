خارجية كوريا الشمالية: بيونغ يانغ غير مهتمة بعقد قمة مع واشنطن

شكّكت نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية، تسوي سون هي، في اهتمام بيونغ يانغ بعقد قمة مع الولايات المتحدة الأميركية، بسبب سياسة واشنطن العدائيّة.
وركّزت على أنّ "الولايات المتحدة تواصل السياسة العدائيّة"، سائلةً: "هل من الممكن أن يستمرّ هذا في المستقبل؟ في هذه الحالة، هل نحن مهتمّون بعقد قمة أو اجتماع على مستوى القادة؟".
وكانت قد أعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس الماضي، أنّها تلقّت عرضًا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة، لكنّها غير مهتمّة بإجراء المزيد من المحادثات الّتي تهدف لاسترضائنا قبل حلول الموعد النهائي لمهلة حدّدتها بيونغ يانغ لواشنطن، تنتهي بحلول نهاية العام لإظهار المرونة في التفاوض معها.
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