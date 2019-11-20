أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الّذي يُصادف 20 تشرين الثاني من كل عام، أنّ "أكثر من 50 بالمئة من اليمنيين الّذين قَضوا جراء الصراع في اليمن، مِن النساء والأطفال".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نجدّد دعوتنا لجميع جهات النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن استهداف المدنيين، بِمَن فيهم الأطفال".
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات التابعة للحكومة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أكثر من نصف قتلى صراع اليمن هم من الأطفال والنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.