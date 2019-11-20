الأمم المتحدة: أكثر من نصف قتلى صراع اليمن هم من الأطفال والنساء

أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية في ​اليمن​، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الّذي يُصادف 20 تشرين الثاني من كل عام، أنّ "أكثر من 50 بالمئة من اليمنيين الّذين قَضوا جراء الصراع في اليمن، مِن النساء والأطفال".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نجدّد دعوتنا لجميع جهات النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن استهداف المدنيين، بِمَن فيهم الأطفال".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات التابعة للحكومة وجماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)، بينها العاصمة ​صنعاء​ منذ أيلول 2014.