بارزاني: الإقليم يحترم المخاوف الأمنية لتركيا

أكد رئيس ​حكومة​ إقليم ​كردستان​ في ​شمال العراق​، مسرور بارزاني، أن "الإقليم يحترم المخاوف الأمنية ل​تركيا​"، مشيراً إلى أن "من يرفض تدخل تركيا والقصف الجوي للطائرات التركية يجب عليه أن يزيل الأسباب التي تدفعها للقصف"، مشددا على أن "اقليم كردستان يحترم المخاوف الامنية لدى كافة الدول الجارة وتركيا أيضا"، موضحا "نحن نريد الاستقرار للإقليم نريد ​السلام​ ونريد أن نكون أصدقاء مع الجميع".

وأشار الى أنه "على الجهات التي ترفض تدخل تركيا والقصف الجوي للطائرات التركية، أن تزيل الأسباب التي تدفعها للقصف"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات الخارجية تتواجد في ​سنجار​"، مضيفا "لا يتوجب أن يكون هناك، فإن لم تتواجد تلك الأطراف هناك، هل كانت لتركيا ستقصف المنطقة؟ لذا يفترض أن تتصرف كل الأطراف بمسؤولية عالية".