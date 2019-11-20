البنتاغون: أميركا وافقت على احتمال بيع المغرب 36 مروحية "أباتشي" قتالية

أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون، أنّ "​وزارة الخارجية الأميركية​ وافقت على احتمال بيع ​المغرب​، 36 ​مروحية​ من طراز أباتشي "إيه إن- 64 إي" المعدّلة والمجهّزة بالمعدّات والأسلحة المناسبة، بمبلغ مجموعه 4.25 مليار دولار".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا البيع المُقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف كبير من خارج "​حلف شمال الأطلسي​" (الناتو)، الّذي يعتبر قوّة مهمّة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في ​شمال إفريقيا​."

وركّزت الوكالة على أنّ "البيع المُقترح سيزيد من قدرة المغرب على تحمّل التهديدات الحاليّة والمستقبليّة، وسيؤدّي أيضًا إلى زيادة إمكانيّة التشغيل البيني مع ​القوات الأميركية​ والقوات الأُخرى المتحالفة معها".