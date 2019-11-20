وزير خارجية تركيا: أجريت لقاء صادقا ومثمرا مع رئيس البرلمان الأوروبي ببروكسل

التقى وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، رئيس ​البرلمان الأوروبي​ ديفيد ساسولي، في مبنى البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية ​بروكسل​، على هامش زيارة يجريها وزير الخارجية إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "​حلف شمال الأطلسي​ (الناتو)". ولفت جاويش أوغلو، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّه أجرى لقاءً صادقًا ومثمرًا مع ساسولي في بروكسل".

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