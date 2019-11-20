الاناضول: توقيف 4 أجانب في إطار مكافحة "داعش" شمالي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​قوات الأمن التركية​ أوقفت 4 مشتبه بصلتهم مع تنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية صامسون شمالي البلاد"، مشيرةً إلى أن "​فرق مكافحة الإرهاب​ بالتعاون مع ​القوات​ الخاصة نفذت عمليتين أمنيتين ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في قضائي "اتاقوم" و"إلك آدم" بولاية صامسون".

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