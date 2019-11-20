رئيسة بوليفيا الموقتة أعلنت نيتها الدعوة إلى انتخابات خلال ساعات

أعلنت رئيسة ​بوليفيا​ الموقتة جانين أنييز، "أنّها ستدعو إلى انتخابات خلال الساعات المقبلة"، بعد اضطرابات دامية أعقبت استقالة الرئيس الأسبق ​ايفو موراليس​، بعد اقتراع مثير للجدل جرى في 20 تشرين الأول الماضي.

ويأتي الإعلان غداة مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة العشرات بجروح خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب العاصمة لاباز، ما يرفع عدد القتلى إلى 27 على الأقل خلال الشهر الماضي.

يُذكر أنّ أنييز (52 عامًا) الّتي كانت تشغل منصب نائبة رئيس البرلمان، أعلنت نفسها رئيسة البلاد الموقتة الأسبوع الماضي، لملء الفراغ الّذي خلّفته استقالة موراليس وعدد من الوزراء. ومنذ استقالته، تظاهر أنصار موراليس بشكل يومي في شوارع لاباز وغيرها من المدن للمطالبة برحيل أنييز.