المخابرات الروسية تعتقل جنديا للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح أوكرانيا

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن "جهاز المخابرات الروسي "إف.إس.بي" اعتقل جنديا ​روسيا​ للاشتباه بقيامه ب​التجسس​ لحساب ​أوكرانيا​".

ونقلت الوكالة عن جهاز المخابرات أن "الجندي يشتبه في أنه كان يجمع معلومات سرية لحساب جهاز المخابرات الأوكراني ويخضع حاليا للتحقيق بتهمة الخيانة".

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