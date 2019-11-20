ستولتنبرغ: الناتو سيحدّث أسطوله من طائرات "اواكس" بكلفة مليار دولار

أعلن الأمين العام لـ"​حلف شمال الأطلسي​" (ناتو)، ​ينس ستولتنبرغ​، أنّ "الحلف سيحدّث أسطوله من طائرات "اواكس" الاستطلاعيّة بكلفة مليار دولار أميركي".

ولفت في تصريح صحافي، على هامش اجتماع لوزراء الخارجية في ​بروكسل​، إلى "أنّنا ندرس حاليًّا كيف سنستبدل أسطول "اواكس" في المستقبل بعد 2035". وأكّد أنّ "الحلف سيتسلم قريبًا أولى طائرات الاستطلاع المسيرة "غلوباك هوك"، الّتي تحلّق على ارتفاعات عالية، وتمنح القادة على الأرض صورة أفضل للمواقع القتاليّة".

يُذكر أنّ في العام 1982، بدأ الحلف باستخدام تلك الطائرات الّتي اشتهرت خلال ​الحرب الباردة​. ومن المقرّر البدء بالتخلّص منها بحلول 2035. غير أنّ الحلف لم يقرّر بعد ما هو النظام الّذي سيحلّ محل "اواكس" الّتي استخدمها أثناء حرب ​الخليج​ الأولى، والنزاعات في يوغسلافيا السابقة في التسعينيات وفي ​أفغانستان​، ومؤخّرًا في الحرب ضدّ تنظيم "داعش".