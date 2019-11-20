الداخلية التركية: القبض على الإرهابي المتورط بخطف جثث الشهداء في عفرين

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "ألقاء القبض على دوزير كردي المنتمي لحزب "العمال الكردستاني" والمتهم بخطف جثث الشهداء في ​مدينة عفرين​ السورية" موضحةً أن "الإرهابي "دوزير كردي"، الذي يحمل الاسم الحركي "زنيال" والمسؤول عن تنظيم "بي كا كا / ك ج ك" – "ب ي د / ي ب ج" بـ" راجو"، متورط مع الإرهابيين الذين خطفوا جثث الشهداء".

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