مسؤول روسي: توريدات منظومة "إس-400" إلى الهند ستبدأ بحلول 2021

لفت المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف إلى أن "​روسيا​ ستسلم ​الهند​ الدفعة الأولى من ​منظومة​ ​الصواريخ​ الدفاعية الروسية "إس-400"، بحلول عام 2021"، مشيراً إلى انه "تم استلام جزء من قيمة العقد من الجانب الهندي بموجب اتفاقية توريد أنظمة إس-400 ولن أحدد مقدارها، هذه لحظة إيجابية للغاية لتكثيف جهود العمل المخطط له على إنتاج العناصر الأولى لمنظومة الدفاع إس-400".

وأشار إلى أنه "سيتم تسليم مجموعة الدفعة الأولى من منظومة الدفاع إس-400 في سبتمبر 2021، بعد عامين بالضبط من استلام الدفعة المقدمة من العقد".