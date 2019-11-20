لفت المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف إلى أن "روسيا ستسلم الهند الدفعة الأولى من منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية "إس-400"، بحلول عام 2021"، مشيراً إلى انه "تم استلام جزء من قيمة العقد من الجانب الهندي بموجب اتفاقية توريد أنظمة إس-400 ولن أحدد مقدارها، هذه لحظة إيجابية للغاية لتكثيف جهود العمل المخطط له على إنتاج العناصر الأولى لمنظومة الدفاع إس-400".
وأشار إلى أنه "سيتم تسليم مجموعة الدفعة الأولى من منظومة الدفاع إس-400 في سبتمبر 2021، بعد عامين بالضبط من استلام الدفعة المقدمة من العقد".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: توريدات منظومة "إس-400" إلى الهند ستبدأ بحلول 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.