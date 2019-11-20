داني دانون: مجلس الأمن لن يكون بمقدوره حل الصراع مع الفلسطينيين

هاجم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​داني دانون​، ​مجلس الأمن الدولي​، معتبرا أنه "لن يكون بمقدوره إيجاد حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "​الفلسطينيين​ يحاولون منذ أكثر من سبعين عاما، من خلال مجلس الأمن، إيجاد حل للصراع، وأقول لهم تعالوا وجربوا شيئا آخر، جربوا المفاوضات المباشرة معنا لأن هذا هو الطريق الوحيد أمامكم".

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